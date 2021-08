"Sconfinamenti", in Enoteca si parla di risorse e risparmio

OVADA - In attesa dell'ultimo appuntamento della rassegna con “Buongiorno Dolcetto”, in programma all'alba di domenica 15 agosto nelle vigne della Tenuta Cannona, prosegue “Sconfinamenti”, la rassegna letteraria curata dall'Enoteca di Ovada. Questa sera Paola Bortolani l'ospite dell'incontro che si terrà alle 18.30 presso la sede dell'ente in via Torino. Ideatrice del blog “Primo non sprecare”, Bortolani darà il suo contributo sul tema portante dell'edizione 2021: il rispetto delle risorse, l'utilizzo consapevole. A fianco a lei Christian Silvestri, giovane chef in un sorprendente showcooking incentrato sul riciclo degli avanzi, il recupero degli scarti e l’autoproduzione.

La prenotazione è obbligatoria rivolgendosi allo IAT di Ovada (via Cairoli 107) al numero 0143.821043, whatsapp 3791187215, mail iat@comune.ovada.al.it