L'Ovadese suda sotto il sole del Moccagatta

OVADA - Si è radunata l'altro giorno l'Ovadese. Tutti in cerchio al Moccagatta n vista della prossima stagione di Promozione. Ad accogliere giocatori e tecnici il Vice Presidente Andrea Repetto e il Direttore Generale Nico Gaggero oltre al gruppo dirigenziale. Buon auspicio la notizia della vittoria di Samuele Sassari che si aggregherà al gruppo con il titolo di campione d’Italia di beach soccer conquistato con il Pisa in finale per 5-3 con il Terracina. Durante tutto il torneo il nuovo attaccante dell'Ovadese è stato grande protagonista.

Nel corso del raduno, soliti rituali con il benvenuto del tecnico e dei dirigenti e poi a sudare sul verde tappeto del Moccagatta. Sedute fino a venerdì, poi sabato e domenica riposo in coincidenza con il Ferragosto e ripresa la prossima settimana in vista della prima amichevole del 19 agosto ad Acqui Terme alle ore 19.