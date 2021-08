Piazza Garibaldi, i lavori saranno a fine agosto

OVADA - Slitta, rispetto alle previsione, il cuore dell’intervento in piazza Garibaldi. Se i lavori all’impresa Ma. Mi. sono stati consegnati la scorsa settimana, e le prime operazioni sono state effettuate all’inizio della settimana in corsa, scavo e posa andranno in scena a settembre. Di fatto ciò che è andato in scena finora è giustificato solo dalla necessità di rispettare gli step e le scadenze imposti dal bando regionale che ha portato il contributo da 124 mila euro.



Motivazioni tecniche

«C’è un ritardo - chiarisce Simona Sciutto, funzionario dell’Ufficio Tecnico Comunale - nella consegna del materiale, sienite e luserna, che dipende da condizioni generali. A questo punto non avrebbe avuto senso effettuare lo scavo e poi attendere comunque un mese. Tutto sarà effettuato tra la fine del mese di agosto e l’inizio di settembre, comunque in linea con i tempi già concordati in precedenza». A prevalere anche l’esigenza di non creare ulteriore disagio agli operatori. I lavori dovranno essere comunque conclusi entro la fine dell’anno per un cantiere molto importante per l’abbellimento del centro.