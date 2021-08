La cucina tipica protagonista con la Sagra della miseria

OVADA - Dopo la buona riuscita della “Sagra della lasagna al forno”, gli Amici del Borgo saranno ancora protagonisti nel fine settimana con la prima edizione della “Sagra della miseria” che avrà come attrazione culinaria le vecchie portate di un tempo quali minestrone di pasta e fagioli, polenta al sugo di funghi, spezzatino con patate, trippa, frittata ed altro ancora. Un ritorno al passato con la cucina “povera” di un tempo che difficilmente viene proposta nella ristorazione attuale.

“Abbiamo volutamente scelto un menù tipico della zona che sta scomparendo e nel farlo abbiamo deciso dedicargli un apposito evento con una denominazione un poco singolare proprio per ricordare quando, in periodi di miseria, sulle tavole dei nostri antenati facevano capolino piatti poveri ma ugualmente appetitosi. Speriamo che la nostra scelta venga apprezzata, ma già in occasione della sagra appena conclusa abbiamo ricevuto apprezzamenti e promesse di farci visita”

L’appuntamento è fissato per venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 agosto presso il campo di Sant’Evasio nel Borgo di Ovada.