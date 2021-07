Oggi in Piemonte oltre 36mila somministrazioni

ALESSANDRIA - Consueto appuntamento serale con i numeri della campagna vaccinale: oggi, giovedì 29 luglio, più di 36mila persone hanno ricevuto il siero.

Nel dettaglio, sono 36.252 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 26.175 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 10.486 i 16-29enni, 7.168 i trentenni, 6.757 i quarantenni, 2.832 i cinquantenni, 4.494 i sessantenni, 1.451 i settantenni, 354 gli estremamente vulnerabili e 201 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.788.721 dosi (di cui 2.102.238 come seconde), corrispondenti al 95,1% di 5.035.000 finora disponibili per il Piemonte.

Open day Inail Vercelli del 5 agosto

Dalle ore 9 di domani, venerdì 30 luglio, è possibile prenotare l’appuntamento sul portale www.ilPiemontetivaccina.it.

Possono partecipare le lavoratrici ed i lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti alla nomina del medico competente ( ad esempio, colf e badanti) e/o che non possa fare ricorso a strutture sanitarie private. E’ necessario essere maggiorenni all’atto della vaccinazione e non si deve aver ancora ricevuto alcuna somministrazione.

Open day vax over 60 Alba del 5 agosto

Sempre sul portale www.ilPiemontetivaccina.it ci sono ancora pochi posti disponibili per il 5 agosto ad Alba. L’evento è riservato a cittadini con domicilio sanitario in Piemonte (illimitato o temporaneo), senza fragilità, che non hanno un appuntamento fissato prima del 15 agosto, a cui non è stata somministrata alcuna dose.