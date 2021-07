I conti di Palazzo Delfino al vaglio del consiglio comunale

OVADA - È in programma per domani sera, mercoledì 28 luglio, il consiglio comunale per discutere del rendiconto della gestione dell’esercizio del 2020 e del Bilancio di previsione 2021/2023. In totale sono quattro i punti messi all’ordine del giorno. Dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, si passerà alla rettifica degli allegati del rendiconto della gestione dell’esercizio del 2020; a seguire è previsto un confronto sul Bilancio di previsione 2021/2023, con la terza variazione alle dotazioni di entrata e di spesa.

A causa delle “restrizioni” dettate dall’emergenza sanitaria in corso, il dibattito si svolgerà in videoconferenza utilizzando la piattaforma interattiva GoToMeeting (con il codice di accesso identificativo ID 980 143 381). Sul sito del comune le modalità per assistere ai lavori.