Merce avariata sul furgone: due denunciati

TAGLIOLO MONFERRATO - Nelle settimane la Polizia Stradale di Ovada in servizio sull'A26 ha fermato e sottoposto a controllo un autocarro Peugeot Boxer all'altezza del comune di Tagliolo Monferrato.

Alla guida del veicolo vi era un 33enne e, in qualità di passeggero, un 37enne. Dopo aver effettuato il rituale controllo documentale, gli Agenti sono stati attratti da un forte odore provenire dal vano di carico e, non appena hanno aperto i portelloni posteriori, hanno accertato che i prodotti alimentari freschi e surgelati trasportati erano in cattivo stato di conservazione e completamente scongelati. Dai documenti di trasporto, la merce doveva essere trasportata ad una temperatura di -15 °C ma, all’interno del vano di carico, come indicato dal display installato sul cruscotto del mezzo, c’erano +16,7°C. Il gruppo refrigerante non era in funzione. Gli operatori hanno sequestrato la merce con l’ausilio del personale dell’Asl di Acqui Terme al fine di evitare che la stessa venisse immessa nella filiera della distribuzione alimentare.

I due soggetti oltre ad essere sanzionati amministrativamente con una multa di 1032,00 euro, sono stati anche deferiti alla Procura della Repubblica di Alessandria per trasporto di generi alimentari in cattivo stato di conservazione.