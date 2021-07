Viaggio nella Maturità 2021: Matilde Vignolo

OVADA - Un solo cento fra gli studenti del corso "Amministrazione, finanza e marketing" dell'Istituto Barletti di Ovada. A conseguirlo è stata l'ovadese Matilde Vignolo di Ovada, che in questi anni ha seguito un Piano Educativo Individualizzato con programmazione differenziata, meritando il risultato che ha ottenuto per la crescita dimostrata durante gli anni di studi e per le grosse risorse evidenziate anche nel corso della prova finale.

«Cerco un lavoro - racconta la studentessa, che ha idee molto chiare su come utilizzare le prossime settimane - ho appena concluso un corso da babysitter e in questi giorni inizierò un tirocinio all’Asilo Ferrando. Intendo ringraziare le insegnanti di sostegno Paola Peruzzo e Lucia Panati che mi hanno accompagnato in questi anni aiutandomi a raggiungere questo importante traguardo».