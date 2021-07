Viaggio nella Maturità 2021: Giulia Parodi

OVADA - L’ovadese Giulia Parodi ha ottenuto anche la lode al termine del quinquennio trascorso fra i banchi del "Liceo scientifico opzione Scienze applicate". La scelta sulla scuola superiore da seguire è arrivata dal fratello Michele che a sua volta chiuse con il massimo dei voti.

«Ho studiato per cinque anni con impegno - ci ha raccontato la giovane studentessa ovadese - per cui posso dire che non ero agitata. Una volta iniziato l’esame mi sono trovata a mio agio. Ho intenzione di trovare un equilibrio tra studio, sport e vita privata per cui ho iniziato a seguire il corso per ottenere il certificato di istruttrice di atletica leggera e mi preparo per la facoltà di Matematica a Genova». L’altra grande passione è il nuoto praticato a livello agonistico.