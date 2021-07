Viaggio nella Maturità 2021: Giulia Torriglia

OVADA - Otto cento sui ventidue maturi. Tre con lode. Ad ottenere questo risultato prestigioso la 5A del Liceo Scientifico "Pascal" di Ovada. Giulia Torriglia si attendeva un voto alto, non la lode.

«Senza le prove scritte l’esame è stato un po’ più facile - spiega Giulia -. I professori ci conoscevano, c’è stata un’atmosfera serena». Si sente più portata per le materie scientifiche che preferisce a quelle umanistiche. Il futuro è l’iscrizione a Matematica a Genova per diventare ricercatrice scientifica. Nel breve c’è il campo estivo con gli Scout, oltre alle vacanze in Sardegna con i genitori.