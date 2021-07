Frames, apre i battenti la mostra di Federica Genovese

ROCCA GRIMALDA - Sarà inaugurata domani, sabato 17 luglio, all'interno di Palazzo Borgatta a Rocca Grimalda dalle 17.30, la mostra “Frames” allestita dalla pittrice Federica Genovese. In esposizione le sue opere tra ritratti figurativi a temi astratti. Genovese formatasi prima al liceo artistico di Acqui Terme ha poi proseguito i suoi studi in Architettura e successivamente Presso L'Accademia delle Belle Arti di Torino. Ora si occupa di restauro di tele antiche. “Nelle mie opere- racconta - rappresento istanti di vita delle persone nella loro quotidianità fermandoli sulla tela; molte volte mi basta anche semplicemente un particolare come le mani che stanno compiendo un movimento”. Nella giornata di sabato sarà possibile vedere le opere dell'artista in tutte le sue sfaccettature: riproduzioni di quadri di autori, ritratti fatti sia dal vivo, che da foto e le opere odierne in cui “cattura” le persone facendole diventare arte. La mostra sarà visitabile dal martedì alla domenica tra le 16.00 alle 19.00, venerdì 30 luglio tra le 19.00 e le 24.00.