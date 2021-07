Taglio del nastro per "Shop e..." di Ascom

OVADA - Proseguirà fino alla tarda serata “Shop & Click”, il primo dei tre appuntamenti con i negozi aperti anche dopo cena. L’iniziativa, curata dalla Confcommercio provinciale in collaborazione con il Comune di Ovada, l’Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato, Visit Ovada e Gran Monferrato, nasce con l’obiettivo di sostenere e supportare il comparto commerciale e turistico, dopo il lungo periodo di restrizioni.

Nel tardo pomeriggio la vicesindaco di Ovada, Sabrina Caneva, ha provveduto al taglio del nastro nel cortile di Palazzo Delfino. All'inaugurazione hanno presenziato anche Marco Lanza, assessore al Commercio del Comune di Ovada, e Alice Pedrazzi, direttore Ascom Confcommercio Alessandria.

In questa serata saranno protagoniste le immagini: nelle attività aderenti, Accessoriando, Bar San Domenico di Francesca, Belli e riBelli, Caffè Torino, Carlevaro Confezioni, CentroSport, Cucchi Pelletteria, Gelateria Lung’Orba, Ginger, La Bottega della Piada, L'Antica Farinata - Il Locale, Rosaperla, Via Maestra Piccola Gelateria Artigianale, e presso i principali monumenti cittadini saranno disponibili le speciali cornici personalizzate con cui clienti e, in generale, tutti coloro che saranno ad Ovada potranno realizzare selfie e scatti fotografici da pubblicare sui social network per condividere momenti di svago, nel rispetto delle misure di sicurezza e dei protocolli previsti in tema di contenimento del contagio da Covid-19.