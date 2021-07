Foto, disegno e cibo: tre venerdì sera a tema nel centro

OVADA - Tre serate per promuovere una ripartenza che stenta a concretizzarsi. Negozi aperti nel centro storico da domani sera e per i tre venerdì di luglio che rimangono. Alla regia Comune di Ovada e Ascom che hanno surrogato il ruolo giocato negli ultimi anni da “Vivi Ovada”, l’associazione dei commercianti locali. Le serate avranno tre temi portanti: la fotografia, il disegno e l’illustrazione, il cibo locale. “Shop e....” il nome dato al contenitore della manifestazione.

Le attività che per ora hanno aderito (una quindicina) stanno ricevendo le cornici attraverso i quali domani sera, venerdì 16 luglio, i visitatori potranno scattare le loro foto e i selfie. «Ci interessava - spiega Mauro Pigazzi, vice direttore provinciale di Ascom - un evento che distribuisse la gente in un’area più ampia. Quello che abbiamo creato è ancora condizionato dal momento che stiamo attraversando». Le fotografie potranno essere scattate anche in quattro punti particolarmente suggestivi della città. La settimana prossima spazio al disegno e alla creatività.