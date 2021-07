Viaggio nella Maturità 2021: Dario Colombo

OVADA - Otto cento sui ventidue maturi. Tre con lode. Ad ottenere questo risultato prestigioso la 5A del Liceo Scientifico "Pascal" di Ovada. Dario Colombo di Cremolino sperava nel voto massimo, pur nella tensione alla vigilia dell’esame.

"Integrali e primitive di una funzione" il titolo dell’elaborato presentato alla commissione d'esame. «Il prossimo anno - spiega Dario - mi iscriverò ad Ingegneria civile per proseguire la passione per materie scientifiche. Sono affascinato dalla natura e dall’ambiente in cui vivo».