Rebora Festival: al Geirino arrivano "I Liguriani"

OVADA - Nuovo appuntamento stasera, sabato 10 luglio, con il Rebora Festival. Ad esibirsi su palco dell'impianto polisportivo del Geirino di Ovada saranno i Liguriani con “Suoni dai mondi liguri”, uno spettacolo dove vengono evocate immagini e sentimenti di una cultura sospesa fra terra e mare, approdo e incontro di tante differenti civiltà. Il loro progetto mescola ballate della tradizione a musica da danza come gighe, monferrine, mazurche e alessandrine. Il repertorio viene affrontato con uno stile fedele alla tradizione ma affine alla sensibilità dei musicisti che si propongono di “raccontare l'essenza dell'uomo contenuta con grande ricchezza in tutto l'antico repertorio popolare”.

A calcare le scene Fabio Biale (voce e violino), Michel Balatti (flauto traverso), Fabio Rinaudo (cornamusa), Filippo Gambetta (organetto diatonico), Claudio De Angeli (chitarra), musicisti che, pur suonando insieme da oltre 15 anni, restano importanti individualità nell'ambito della musica tradizionale.

Conosciuti in Europa, America, Australia e Giappone, i Liguriani hanno al loro attivo due album, “Suoni dai mondi liguri” (2011) e “Stundai” (2014) pubblicati dalla Felmay, importante etichetta discografica italiana.

«Il lungo periodo di lockdown ci ha permesso di studiare, organizzare, creare - racconta Fabio Rinaudo, che ritroveremo anche il 7 agosto nel castello di Campo Ligure nello spettacolo musicale celtico giunto alla 25esima edizione -. Stiamo già lavorando al nuovo disco che dovrebbe uscire il prossimo anno e, mentre portiamo in giro il nostro concerto, ci stiamo preparando a quello al Forte di Bard, in valle d'Aosta, che si svolgerà a fine luglio, durante la rievocazione della celebre battaglia napoleonica. Riprenderemo in autunno il nostro lavoro con l'estero: da ottobre a dicembre ci esibiremo prevalentemente in Germania e in Svizzera, aree nelle quali lavoriamo moltissimo».

Per info e prenotazioni al Rebora Festival: Ufficio Iat (informazione e Accoglienza Turistica), via Cairoli 107, Ovada. Tel 0143 821043. E-mail iat@comune.ovada.al.it. I biglietti hanno un costo di 10 euro. La prenotazione è obbligatoria.