Oltrepassa le sbarre del passaggio a livello in chiusura: anziano sanzionato

OVADA - La Polfer di Novi Ligure ha sanzionato un sessantasettenne italiano per violazione al codice della strada. L’uomo ha attraversato con la propria autovettura un passaggio a livello, nei pressi di Ovada, con il semaforo rosso e le barriere in chiusura, rimanendo sulla sede ferroviaria. Illeso, è stato trasportato in sicurezza al di fuori dell’area e successivamente sanzionato amministrativamente. L’occorso non ha causato ripercussioni alla circolazione ferroviaria.