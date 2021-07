Ore 23.53: Ovada celebra la nazionale

OVADA - Un' esultanza che ha il sapore della liberazione. Corte con le auto e bandiere tricolori come non se ne vedevano da tempo. Anche Ovada ha festeggiato l'ingresso in finale della nazionale di Roberto Mancini. Tanti i giovani che, dopo aver seguito la partita, si sono dati appuntamento in piazza XX Settembre per cori ed esultanza. Dopo aver sofferto con la nazionale, specie in un secondo tempo complicato, i tifosi ovadesi hanno celebrato tra la rotonda e le vie limitrofe. Ed ora è già partita l'organizzazione per la finale che comunque vada sarà un momento straordinario nella storia recente del calcio italiano.