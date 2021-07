Canile, il gestore sarà deciso il 19 luglio

OVADA - Si terrà lunedì 19 luglio prossimo, dalle 10.00, la procedura negoziata indetta dal Comune di Ovada per l’affidamento del servizio di gestione del canile municipale di località Campone. L’obiettivo è quello di individuare il soggetto e firmare un contratto valido tra il 1° settembre 2021 e il 31 maggio 2025. Base stabilita per la gara: 212.458,99 euro. Il servizio riguarda il comune di Ovada ma anche altri tredici piccoli paesi dell’Ovadese convenzionati al servizio. Esso prevede la cattura dei cani randagi, il soccorso di quelli feriti, lo smaltimento delle spoglie, le procedure di affidamento, oltre alla gestione del canile, con 8 box sanitari, 18 box rifugio, più un prefabbricato polifunzionale e un modulo per la conservazione degli alimenti, che il Comune realizzerà con 40 mila euro dopo i rilievi arrivati dall’Asl.