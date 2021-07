Viaggio nella Maturità 2021: Matilde Carissimi

OVADA - Parte dalle tre studentesse che hanno raggiunto il massimo dei voti nell’indirizzo Economico Sociale dell'Istituto Santa Caterina - Madri Pie di Ovada il viaggio nella maturità 2021. Come già anticipato, nei prossimi giorni racconteremo le storie dei maturandi ovadesi che, fra sessioni di studio e varie difficoltà, hanno portato a termine un biennio che rimarrà scritto nelle pagine di storia. Anche gli studenti della scuola di via Buffa, chiaramente, hanno dovuto fare i conti con l'emergenza sanitaria in corso, fra lezioni virtuali e un epilogo sui banchi di scuola, di fronte alla commissione d'esame.

Matilde Carissimi di Ovada è grata e non dimenticherà gli otto anni trascorsi alle Madri Pie tra le scuole medie e le superiori. Il futuro però è già segnato con una partenza per l’estero. «Partirò nel mese di agosto - racconta la giovane ovadese -. Andrò in Olanda per studiare Creative Business in un ambiente internazionale».

A proposito dell’esame, la neodiplomata non aveva aspettative particolari. «Volevo solamente uscirne – prosegue Matilde – dopo una preparazione faticosa tra DAD (la Didattica a Distanza, ndr) e scuola in presenza. Comunque è andata più che bene». Per l’elaborato ha trattato “la differenza tra il Pil e l’indice di sviluppo”. Tra gli hobbies la passione per lo sport tra equitazione a Tagliolo Monferrato e pallavolo. Ora, dopo un quinquennio di formazione, è tempo di staccare la spina, con un po’ di vacanza.