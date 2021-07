Viaggio nella maturità 2021: raccontiamo le storie dei "centini" ovadesi

OVADA - Nell’anno in cui non è più possibile esporre i quadri con gli esiti dell’esame, proviamo lo stesso a raccontarvi le storie della Maturità 2021. A partire da domani, martedì 5 luglio, e nelle prossime settimane, i protagonisti saranno (ancora una volta) i "centini" degli istituti ovadesi, Barletti e Santa Caterina - Madri Pie di Ovada.

Ci hanno raccontato come hanno vissuto la loro prova di passaggio dall’adolescenza all’età adulta al culmine dei due anni più difficili, non solo per la scuola, alle prese con l’emergenza sanitaria. Ci hanno raccontato anche le loro aspirazioni, i progetti di breve periodo, i sogni a scadenza più avanzata. Uno al giorno, fino alla fine di luglio. Assieme lanciano un incoraggiamento a cercare sempre un modo per andare oltre le difficoltà del momento. E a tutti diciamo: non tiratevi indietro, fateci raccontare la vostra storia.