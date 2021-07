Luca Cherubino torna in libreria con “Algoritmo Alba”

OVADA - Quanto vogliamo davvero essere liberi? Quale prezzo deve pagare la società? Sono questi gli interrogativi di “Algoritmo Alba”, il terzo romanzo di Luca Cherubino, avvocato di origine ovadese con la passione per la scrittura in uscita in questi giorni e disponibile sulle principali piattaforme di commercio on line.

Un futuro distopico in cui la pretesa di libertà ha prodotto un risultato aberrante: la legalizzazione della pedofilia da parte del partito al potere. Il protagonista dovrà difendersi dall’accusa di aver ucciso il presunto molestatore del figlio. «Chiaramente la mia è una provocazione - racconta Cherubino - per capire come opinione pubblica e mass media possono concorrere nell’abbattimento di qualsiasi tabù. Un divieto può trasformarsi in un comportamento accettato da tutti». L’eccesso di libertà può ritorcersi contro alla società che ha prodotto questo scenario.

Il volume è stato pubblicato da Mgc Edizioni. Ne esiste la versione cartacea (prezzo 10.40 euro) e una per Kindle (3.40 euro).