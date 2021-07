Giro Donne, le big da Casale a Ovada

CASALE - Campionessa del mondo e vincitrice dell'edizione 2020: sarà Anne Van Der Breggen a togliere la maglia iridata per indossare quella rosa di leader del Giro d'Italia Donne nella terza tappa che scatterà domani da Casale, 135 chilometri tutti sulle strade della provincia. Van Der Breggen è la dominatrice: oggi arrivo in solitaria a Prato Nevoso, dopo 100 chilometri molto impegnativi, per lei anche la maglia verde di capofila dei gran premi della montagna e ciclamino della classifica a punti. Oltre alla prima ipoteca sul bis, anche se la frazione di domani, movimentata nella seconda parte, con quattro salite di 3° grado, servirà a definire, ancora meglio, le gerachie.

Le altre due maglie sono di Niamh Fisher-Black, compagna di squadra dell'iridata, che indossa quella bianca come migliore giovane, e Erica Magnaldi, in azzurro, prima fra le italiane nella classifica a punti.

Domani 135 chilometri tutta sulle nostre strade: il via alle 12.05 da Casale, piedi a terra in piazza Castello e poi partenza ufficiale dopo un chilometro, passaggi a Mirabello, San Salvatore e Castelletto, ad Alessandria la corsa è attesa intorno alle 13.05, viale Brigata Ravenna e poi corso Acqui. Poi Borgoratto, Gamalero, Cassine, Strevi, Acqui, dove sarà il traguardo volante (14.05) in corso Bagni. Poi il percorso diventerà ‘nervoso’ con i quattro gran premi della montagna, a Morsasco, Ovada Cappellette, Belforte e Mornese. L'Ovadese protagonista dell’ultimo tratto: Trisobbio, discesa di Grillano, ascesa di San Bernardo. Poi Carpeneto e Rocca Grimalda, primo passaggio sul traguardo, in corso Libertà e l’anello Belforte, Lerma, Casaleggio, Mornese, Montaldeo, Castelletto d'Orba e Silvano, arrivo a Ovada alle 15.45.

La corsa si potrà seguire sul sito www.girod'italiadonne.it e www.pmgsport.it, perché Pmg organizza, per il primo anno, e veicola le immagini sui suoi canali social e in oltre 200 paesi al mondo. Live streaming dalle 15.15, il meglio della tappa dalle 16, servizi in differita su Eurosport e sulla Rai, con finestre durante la diretta del Tour de France.