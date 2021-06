"Noi popolo di migranti": al Geirino c'è il jazz del Dado Moroni Trio

OVADA - «Il jazz dev’essere vissuto e visto, non solo ascoltato». Dado Moroni, pianista che in una carriera lunghissima si è esibito con i nomi migliori del genere, questa sera, sabato 26 giugno, farà tappa al Geirino di Ovada. L’appuntamento è inserito nel programma del “Rebora Festival” ed in quello di “Vendemmia Jazz”, le due rassegne che stanno animando il territorio.

«La musica - prosegue l'artista genovese - nasce da un atto di condivisione di emozioni e sentimenti, una sinergia fra musicisti e pubblico». Con lui, nel "Liguria Trio" che si esibirà, anche Dino Cerruti (contrabbasso) e Rodolfo Cervetto (batteria). Lo spettacolo, intitolato "Noi popolo di migranti", è in programma a partire dalle ore 21.00. I biglietti (costo 10 euro) sono disponibili presso l'Ufficio IAT di via Cairoli, 107, nel cuore della città (per informazioni contattare il numero 0143 821043 o la mail: iat@comune.ovada.al.it). La prenotazione è obbligatoria.