Messe e mercatino: Ovada in festa per San Giovanni

OVADA - Sono stati definiti gli ultimi dettagli in vista della festa patronale di San Giovanni Battista, in programma domani, giovedì 24 giugno. Il triduo in preparazione alla giornata si concluderà oggi con la Santa Messa alle ore 8.30 e la recita del Rosario e l’adorazione eucaristica alle ore 20.45. Giovedì 24 la solennità con Sante Messe alle ore 8.30, 10,30 e 18. Proprio il giorno della festa è stata assicurata da parte dei Confratelli l’apertura per tutto il giorno dell’Oratorio, con la speranza che la coincidenza con il Mercatino dell’Antiquariato (che si terrà nelle vie del centro storico) possa portare numerosi visitatori. All’interno di quei locali, infatti, sono custodite diverse opere d’arte, le casse processionali, i pastorali in argento, il prezioso crocifisso del Bissoni, gli affreschi.

L’amministrazione della Confraternita invita commercianti e residenti ad esporre ugualmente lo stendardo di San Giovanni quale segno di festa anche se, come è noto, non ci sarà la processione. Per quanto riguarda la prima edizione 2021 del Mercatino organizzato dalla Pro Loco di Ovada, invece – che in via eccezionale si svolgerà proprio il prossimo 24 giugno – si sono prenotati presso l’Ufficio IAT di via Cairoli ben 135 espositori, ai quali bisognerà aggiungere gli occasionali cioè quelli che si presenteranno per la spunta la mattina del 24 giugno. Senz’altro un buon segnale per la ripartenza dopo l’annullamento degli appuntamenti del lunedì di Pasqua, del 1 maggio e del 2 giugno.