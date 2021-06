Gnocchetto, Anas prosegue i lavori: «Riapertura entro fine luglio»

OVADA - È giunto al giro di boa l'intervento avviato dall'Anas lo scorso 24 maggio lungo la strada provinciale 456 del Turchino, all'altezza della frazione Gnocchetto. Stando al cronoprogramma dell'azienda, dovrebbero essere sufficienti sessanta giorni per la riapertura al transito della statale nella fascia oraria diurna (dalle ore 7.00-19.00), per sette giorni su sette.

«La conclusione di questa fase di interventi è prevista entro fine luglio - spiegano dall'Anas -. Nel corso delle scorse settimane gli operatori specializzati hanno eseguito la pulitura del fronte di frana tramite il disgaggio di detriti dalla parte superiore, a una quota superiore ai 100 metri rispetto al piano stradale, lungo le parti laterali e nella zona centrale. L’ingente quantità di detriti, in particolare legname costituito da alberi sradicati, è stata accumulata in un vallo artificiale temporaneo realizzato a circa 50 metri di altezza sulla pendice. I detriti sono in procinto di essere rimossi e smaltiti». Un servizio più ampio è disponibile su "l'ovadese" in uscita nelle edicole domani mattina, giovedì 24 giugno.