"Canzoni per Aria": Alloisio celebra l'amico Ghiglione

OVADA - “Canzoni per Aria” è il nuovo spettacolo di Gian Piero Alloisio che debutterà a Ovada, presso i giardini della scuola civica di musica “A. Rebora”, questa sera, mercoledì 23 giugno, alle ore 21.00. L'artista, da tempo tra i massimi esponenti del genere del “Teatro Canzone”, ricorderà l’amico Mario “Aria” Ghiglione”, il partigiano tra i principali protagonisti delle battaglie per la Liberazione tra basso Piemonte e Liguria scomparso a fine 2020. L’appuntamento è inserito nel programma delle iniziative estive redatto dall’assessorato alla Cultura del Comune di Ovada.

Con Alloisio sul palco anche Elisabetta Gagliardi, cantante alessandrina e docente presso il Conservatorio di Milano, già in passato presente in alcune edizioni del “Festival pop della Resistenza”. «Questo spettacolo - racconta Alloisio - non è la riproposizione di “Aria di Libertà” ma è un'occasione in più per raccontare live al pubblico nuovi aneddoti che ci legavano e mandare in onda interviste fatte nei vari teatri in cui Mario raccontava le sue vicissitudini come partigiano, testimoniando la sua lotta per la libertà e quella di molti suo amici che sono morti per mano dei tedeschi».

Il musicista omaggerà anche altri amici mancati durante la pandemia. «Ho avuto la fortuna - prosegue - di essere amico e lavorare con Franco Battiato, Tonino Conte, fondatore del Teatro della Tosse, e Carlo Repetti, per anni direttore del Teatro Stabile di Genova e voglio ricordarli in questa occasione con poesia e allegria come sono sicuro avrebbero voluto loro».

Tra le novità il brano “Jean Gabin” scritto con Max Manfredi (premio Tenco), “Chiamata Faber” nata da un suggerimento di Sergio Sacchi che del Tenco è responsabile artistico e “Maddalena” con una melodia inedita di Umberto Bindi.