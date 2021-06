La città piange Giuseppe Torello

OVADA - Riuniti per un ultimo saluto commosso c'erano i militi della Croce Verde ovadese, compagni negli ultimi anni di attività di volontariato e tanti ovadesi che in hanno sempre apprezzato le doti umane. Ha lasciato una tangibile scia di cordoglio la scomparsa qualche giorno fa di Giuseppe Torelli. Per molti ovadesi dai quarant'anni in su, una figura legata al negozio di ciclomotori, ricambi e giocattoli nel quale, in via San Paolo aveva portato avanti l'attività di famiglia al fianco del padre Nando. Nel 2014 la decisione di impegnarsi con i volontari della Pubblica Assistenza che questa mattina lo ha salutato con una partecipazione massiccia e grande affetto. Torello aveva 61 anni per molto tempo aveva combattuto contro la malattia. Tanti i messaggi di cordoglio affidati anche alla pagina social dell'associazione di volontariato.