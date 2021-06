La giornata per lo Yoga torna nel parco di Villa Gabrieli

OVADA - Anche quest’anno, in occasione dell’International Yoga Day, Ovada non farà mancare il suo appuntamento all’interno di uno dei polmoni verdi della città. Dopo un anno di pausa forzata, con le lezioni che si sono trasferite online – su Facebook – a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del “Covid-19”, l’evento è pronto a tornare nella sua location tradizionale. Giunto alla quarta edizione, il consueto Yoga Day ovadese si terrà nella splendida cornice del Parco di Villa Gabrieli di via Carducci. Gli insegnanti di yoga del Basso Piemonte saranno presenti a partire dalle ore 8.00 di domani, lunedì 21 giugno.

Nel corso della giornata sarà possibile accedere all’interno dell’area per praticare, meditare, respirare ed approfondire ciò che è lo yoga con Ingrid Mattiazzi, Maurizio Guala, Simonetta Albertelli, Vanina Oliveri, Marcella Tamponi e Luciano Bancalari (che alle ore 12.15 presenterà il libro “La poetica delle gambe”). Sarà proprio quest’ultimo ad aprire le danze alle ore 8.00, con “Sostenere la leggerezza”. A seguire il ricco programma proseguirà con “Yoga tradizionale” con Marcella (ore 10.00), “Genitori e bambini” con Luciano (11.00), “Fermati e respira” con Ingrid (12.30), “Stress e vitalità” con Vanina (13.00), “Yoga della risata” con Simonetta (15.00), “HappyOm bimbi” con Simonetta (16.00), “Yoga tradizionale” con Marcella (18.00), “LIbera-Mente” con Maurizio (18.30) e “Amati-Vivi-Rispetta” (19.00).

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti covid. Come da tradizione, anche quest’anno la partecipazione sarà gratuita, libera e aperta a tutti, anche a chi vorrà avvicinarsi per la prima volta a questa affascinante disciplina. Inoltre, come già avvenuto nelle passate edizioni lo “Yoga Day” potrà essere l’occasione per donare a favore di un ente benefico. Per maggiori informazioni contattare Ingrid (340 3917717).