Mornese: annullo filatelico e taglio del nastro per il percorso del Cai

MORNESE - Dal palazzo comunale al belvedere sovrastante il castello di Casaleggio Boiro, nel cuore della pineta, passando attraverso le vie del centro storico. È questo l'itinerario del percorso sentieristico mappato CAI che sarà inaugurato sabato prossimo, 19 giugno a Mornese, alle ore 10.30, nella piazza del Municipio. L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale locale, è stata realizzata grazie alla collaborazione tra Comune, Enoteca Regionale di Ovada, CAI Sezione di Ovada e Lions Club, sezioni di Ovada e di Gavi e Colline del Gavi e rientra in un’ottica di valorizzazione e promozione turistica del territorio.

Oltre alle indicazioni sentieristiche del CAI, lungo il percorso sono stati collocati anche diversi cartelli turistici esplicativi dei monumenti e dei luoghi di interesse principali del paese, con traduzioni in lingua inglese, francese, tedesca e russa (quest’ultime disponibili tramite un QRcode dedicato). Con l’occasione è stata rimessa a nuovo anche la passeggiata che costeggia piazza Doria, la piazza delle scuole, centro vivo del paese, ove è stata ripristinata la pavimentazione, le aiuole e dove sono state affisse agli alberi delle targhe in legno in memoria dei caduti mornesini nella Prima Guerra Mondiale.

A coronamento dell’iniziativa vi sarà nella mattinata di sabato 19 giugno nella piazza del Municipio un annullo filatelico dedicato, realizzato in collaborazione con Poste Italiane, un evento importante per tutti gli appassionati di filatelia della zona e per coloro che vorranno ricevere un piccolo ricordo della giornata.