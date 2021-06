Memorial Taulino: note e beneficenza per la rassegna online

OVADA - Sarà trasmessa in diretta streaming la quinta edizione della rassegna organizzata e dedicata in memoria di Alessandro Taulino, il giovane pianista alessandrino scomparso precocemente a causa di un male incurabile. L'appuntamento è per questa sera, martedì primo giugno, a partire dalle ore 19.00, sulle pagine Facebook e Youtube dell'Istituto Pertini di Ovada.

Alla rassegna nata nel 2016 prenderanno parte tutte le orchestre ad indirizzo musicale delle Scuole Medie della provincia di Alessandria (Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato, Spinetta Marengo, Valenza) compreso il Liceo Musicale Saluzzo – Plana. La registrazione, poi, rimarrà a disposizione di tutti direttamente dai canali ufficiali delle scuole partecipanti. Il “Memorial Taulino” intende anche sensibilizzare le scuole a contribuire alla raccolta fondi a sostegno della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori attraverso l’IBAN IT82K0608510400000000025314.