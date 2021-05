Enoteca e Cai, cinque percorsi raccontano la bellezza dell'Ovadese

OVADA - Cinque percorsi immersi nelle bellezze dell'Ovadese. Rocca Grimalda, Ovada e Molare, Trisobbio, Cassinelle, Mornese e Casaleggio le località attraversate, tra natura patrimonio architettonico e attrazioni. Il progetto, sviluppato dall'Enoteca Regionale di Ovada in collaborazione con la sezione cittadina del Cai, è stato presentato ieri.

"Dopo la via del Dolcetto riservata a chi ama andare in bici - ha spiegato il presidente Mario Arosio - abbiamo concretizzato quest'ulteriore iniziativa. Questi sentieri sono alla portata di tutti, permettono di vivere all'aria aperta e di passeggiare nel bello che il nostro territorio può offrire. In due casi, Mornese e Cassinelle, è possibile ammirare anche le "big bench" da poco installate, un'occasione in più".

"Abbiamo pensato - ha aggiunto Franco Rolando che per il Cai si è occupato della tracciatura - di proporre tracciati alla portata di tutti che si possono completare in un'ora e mezza, massimo due, di passeggiata. L'iniziativa ci ha dato la possibilità di recuperare vecchie vie perdute che ora tornano disponibili in sicurezza".

Un'offerta turistica che nel corso dell'estate si arricchirà di nuove iniziative che andranno a riempire il contenitore del consorzio "Gran Monferrato" da poco avviato con la collaborazione di Casale e Acqui Terme.