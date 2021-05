Piazza Garibaldi, la gara terminerà a metà giugno

OVADA - Termine ultimo per la presentazione delle offerte il 15 giugno alle 12.00. L'apertura delle buste il giorno dopo. Entra nella fase decisiva il rifacimento di piazza Garibaldi. Il Comune cerca la ditta che in 120 giorni di lavoro dovrà rifare il salotto buono del centro storico della città secondo le indicazioni già descritte: nella parte centrale, l’asfalto sarà sostituito da, ai lati due marciapiedi in lastre di luserna. Scomparirà la quindicina di posti auto oggi situati sul lato dei ristoranti, ne rimarranno 23 sul fronte opposto. L'importo complessivo ammonta a 294 mila euro, in parte coperti dal contributo regionale connesso al bando per le aree mercatali. Nelle intenzioni dell'amministrazione i lavori dovrebbero essere eseguiti tra l'estate e la prima parte dell'autunno.