Lavori al ponte: da lunedì chiude la provinciale per Olbicella

MOLARE - Sarà chiusa da lunedì prossimo, 31 maggio, e per i prossimi cinque mesi la strada provinciale 207 che da Molare porta fino a Olbicella. Un lasso di tempo piuttosto ampio, che servirà ai professionisti dell'Impresa Pignataro Costruzioni Generali srl di Salerno di portare a termine l'intervento annunciato ormai da tempo dalla Provincia di Alessandria. Il cantiere sarà posizionato al chilometro 8 della tratta, all'altezza del ponte su cui si andrà a operare (la strada sarà sopraelevata di mezzo metro e, in una fase successiva si andrà a realizzare un nuovo ponte sul vecchio).

Insomma, nei prossimi cinque mesi – estate compresa – la frazione molarese non potrà essere raggiunta usufruendo del percorso tradizionale (e più battuto), ma resterà parzialmente isolata. Le due alternative (il passaggio da Cassinelle e Piancastagna o l’ascesa dalla Valle Stura, fino a Tiglieto), infatti, hanno fatto storcere il naso a parecchi, per svariati motivi (oltre a un maggior flusso di traffico ci sono anche dei piccoli punti sullo sterrato). Ma a nulla sono valse le ipotesi suggerite dal sindaco di Molare, Andrea Barisone, che pure avrebbe preferito un’apertura parziale della strada (ad eccezione della fase calda del cantiere). Da lunedì mattina la strada sarà ufficialmente chiusa per consentire agli operai di portare a compimento un intervento necessario, ma che, inevitabilmente, toglierà un po’ di quella prosperosa “rinascita” estiva alla frazione molarese.