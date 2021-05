Ripartono le attività del Centro anziani

OVADA - Riaprirà domani, giovedì 27 maggio, il Centro Amicizia Anziani “Don Rino Ottonello”, storico e consolidato luogo socializzazione della città. Si tratta di una bella notizia per il numeroso gruppo di ovadesi che ha dovuto rinunciare al suo spazio d’incontro dal marzo 2020 con l’inizio della fase emergenziale. Come afferma la coordinatrice Marina Ratto l’apertura sarà all’aperto rispettando le regole della pandemia.

«Questa possibilità ci è stata data dalle Madri Pie - spiega - che sensibili al ruolo che svolgiamo in città ci ospitano presso il loro cortile con tutti servizi e confort annessi. Per questa apertura non finiremo di ringraziarle anche perché in questo periodo ho ricevuto numerose telefonate di iscritti che mi chiedevano quando saremmo ripartiti». Si tratta di una inaugurazione in grande stile con avvio alle 15.30, merenda ed altro intrattenimento.

Alle 17.30 la Messa celebrata da Don Mario Benzi ricorderà anche i tre defunti di questo periodo tra i frequentatori del centro. Ci sarà anche la possibilità di posteggiare all’interno degli spazi privati del giardino delle Madri Pie di via Buffa.