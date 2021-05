Gnocchetto, al via i lavori sulla strada del Turchino

OVADA - Sono comparsi nella tarda mattinata di ieri i primi segnali dell'inizio dei lavori previsti per oggi sulla strada del Turchino in frazione Gnocchetto. Un ulteriore sbarramento per dare modo ai mezzi dell'impresa incaricata di Anas di operare con spazi adeguati. Per tutta la giornata, nell'area interdetta al transito, sono per altro passati ciclisti, motociclisti e podisti che hanno approfittato della scomparsa della sbarre. E' infatti oggi, lunedì 24 maggio, il giorno fissato per l'avvio dei lavori di consolidamento della frana che da un anno e mezzo incombe sulla strada e tiene in scacco la viabilità tra Piemonte e Liguria. "Il primo aspetto del quale ci occuperemo - ha chiarito Angelo Gemelli, responsabile di Anas per il Piemonte - è la rimozione del materiale fortemente instabile sulla sommità del pendio. Per farlo saranno necessari 60 giorni. Prima di quella data riaprire, anche solo a senso unico alternato, sarebbe molto pericoloso". Nella seconda metà di luglio la strada riaprirà tra la 7.00 e le 19.00 mentre proseguiranno i lavoro per l'installazioni delle reti paramassi e dei sensori per le vibrazioni.