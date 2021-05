Ovada: cinque denunce dopo la rissa in piazza XX Settembre

OVADA - A qualche giorno dai fatti che hanno generato tante discussioni ci sono i provvedimenti per la rissa andata in scena sabato scorso in piazza XX Settembre.

Sono cinque le denunce a carico di altrettanti giovani, quattro di origine kosovara dai 18, 19, 21 e 24 anni, in zona per lavoro, e uno di origine italiana di 25 anni. Ai provvedimenti si è arrivati dopo il lavoro portato avanti dai carabinieri della Caserma di Ovada negli ultimi giorni. Un parapiglia durato solo pochi minuti quello di sabato scorso per l'immediato arrivo dei militari.

Una decina di giovani sono stati accompagnati in Caserma per essere sentiti come testimoni del fatto, per addivenire all’esatta ricostruzione dell’accaduto. Per tutti i coinvolti nei fatti è scattata la denuncia in stato di libertà per rissa. Sono in corso ulteriori indagini per verificare se all’evento abbiano partecipato altri soggetti.