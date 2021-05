Otto posti per dieci comuni: al via i colloqui per i Cantieri di lavoro

OVADA - Partirà lunedì la fase di reclutamento per il progetto “Squadre di lavoro”, elaborato dal Consorzio Servizi Sociali per dare una risposta alla crescente richiesta di occupazione sul territorio e al tempo stesso mettere in rete le esigenze di più comuni. La prima fase sarà quella dei colloqui dei potenziali candidati con chi ha elaborato il progetto.

Sono stati fissati dei giorni in cui presentarsi direttamente negli uffici per la candidatura: lunedì 17, venerdì 21, lunedì 24, venerdì 28 maggio, poi ancora martedì 1° giugno e giovedì 3, sempre dalle 9,30 alle 12,30. I posti disponibili sono 8, equamente divisi tra uomini e donne. Non si tratta solo di lavori di manutenzione, ma anche di gestione degli archivi, di pulizie e di assistenza a soggetti anziani (seppur in modalità remota).

I comuni che hanno aderito al progetto, che ha ottenuto il miglior punteggio tra quelli presentati in Regione sono dieci: Carpeneto, Cassinelle, Cremolino, Castelletto d’Orba, Molare, Mornese, Ovada, Silvano d’Orba, Tagliolo Monferrato e Trisobbio. I candidati dovranno essere disoccupati, dai 45 anni in su, residenti in Piemonte da almeno 12 mesi, con bassa istruzione o che vivano situazioni di disagio sociale e famigliare. I Cantieri di lavoro avranno una durata di 12 mesi, con un impegno di 30 ore settimanali che si svolgeranno dal lunedì al venerdì. Indennità 30.15 euro al giorno.