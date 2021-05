Da Lerma a Cassinelle, l'Ovadese in vetrina per le Giornate del Fai

OVADA - Un’occasione particolare con le “Giornate Fai di Primavera”. L'appuntamento è per il prossimo fine settimana, sabato 15 e domenica 16 maggio. In primo piano due scorci di ovadese meno interessati dai riflettori negli ultimi anni. A Cassinelle va in scena l’escursione al Bacino Terziario Piemonte, la porzione di territorio a cavallo dell’Acquese che rappresenta un patrimonio geologico e paleontologico di inestimabile valore. Si parte dal progetto di valorizzazione messo nero su bianco qualche anno fa dal biologo Mariano Peruzzo. A piccoli gruppi, e nel rispetto delle norme anti Covid, ci sarà la possibilità di fare la conoscenza con un’area particolare e una storia che risale a 30 milioni di anni fa.

A Lerma invece va in scena il percorso sulle antiche vie del Sale, tra testimonianze di bellezza architettonica e la natura avvolgente tipica della porzione di territorio che conduce fino al confine con Silvano. In questo caso i visitatori sono attesi solamente nella giornata di domenica, 16 maggio. Nell'occasione i rappresentanti del gruppo locale del Fondo Ambiente Italiano “Sette castelli dal Tobbio all’Orba” sono pronti ad accompagnare i visitatori in un viaggio fra le bellezze dell’Alto Monferrato.

L'articolo completo è disponibile su "l'ovadese" in edicola da stamattina, giovedì 13 maggio.