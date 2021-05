Lercaro, scontro durissimo in consiglio comunale

OVADA - La politica si interroga ma soprattutto si divide sull'orizzonte di medio periodo dell'Ipab Lercaro. Uno scontro dai toni insolitamente alti è andato in scena nel corso dell'ultimo consiglio comunale. Sui lati opposti il capogruppo di "Ovada viva" Pier Sandro Cassulo, che ha puntato il dito sulla gestione tra il 2015 e il 2019 e il sindaco Paolo Lantero.

Il primo, sulla base di quanto contenuto in una richiesta di accesso agli atti presentata alla Regione da Pro. ges., la cooperativa che opera all'interno dell'RSA ha parlato di debito fuori controllo sui 3 milioni di euro. Lantero non ha replicato al punto accusando il suo interlocutore di aver presentato un testo di un'interrogazione per poi introdurre argomenti diversi. Lercaro è da settimane al centro della bufera dopo che proprio un'interrogazione presentata dal Cassulo ha fatto emergere il decesso, nel corso della primavera 2020, di una paziente anziana della struttura dopo l'ingestione accidentale di detergente finito in una bottiglietta dell'acqua.

