Casa di carità: webinar, corsi e uno stand virtuale a "Io lavoro"

OVADA - Sarà presente anche uno stand virtuale della "Fondazione Casa di Carità Arti e mestieri" a "Io lavoro", l'evento dedicato all'incontro tra domanda e offerta di lavoro e alla presentazione dei percorsi formativi organizzato da Agenzia Piemonte Lavoro e promosso dalla Regione. Per il secondo anno consecutivo l'iniziativa si svolgerà in esclusivamente in forma digitale nelle giornate di domani, mercoledì 12, e giovedì 13 maggio.

Per partecipare occorre registrarsi sul sito www.iolavoro.org. Una volta completata l'operazione, sarà poi possibile accedere a un portale che, fra le altre cose, fornirà informazioni sui corsi promossi dall'ente e permetterà a tutti di scoprire le attività che vengono svolte e i mestieri che si possono imparare. Per tutta la durata della kermesse si potrà usufruire del servizio di live chat, che darà modo a tutti di interagire con i docenti dei vari centri di formazione.

Inoltre la Fondazione Casa di Carità parteciperà a Io Lavoro con un webinar e due elevator pitch:

- Elevator pitch Professione meccatronico per l'industria 4.0: mercoledì 12 maggio alle ore 15:00;

- Webinar Smart working e professioni digitali: mercoledì 12 maggio alle ore 16:00;

- Elevator pitch Le professioni del benessere al servizio della persona: giovedì 13 maggio alle 15.00