Rotonda di corso Saracco: via libera alla manutenzione

OVADA - Sarà la ditta Fratelli Boccaccio snc ad occuparsi del corposo intervento di manutenzione che andrà ad interessare la rotonda posta all'incrocio fra corso Saracco e via Dania. Il via libera è arrivato qualche giorno fa da Palazzo Delfino che, a tal proposito, ha disposto un impegno di spesa pari a 25.471,16 euro.

Realizzata qualche anno fa per regolare uno svincolo pericoloso, ma anche per regolare la velocità dei mezzi che transitano in corso Saracco in entrambi i sensi di marcia (in passato non sono mancate le polemiche, in tal senso), da tempo la struttura risulta danneggiata e visibilmente deteriorata. Non è un caso, dunque, la presenza - ormai costante - dei birilli che ne delimitano il perimetro. "Colpa" di qualche mezzo pesante che, per dimensioni (e quindi per necessità) o per negligenza, è passato direttamente sopra la struttura con tutto il peso.

Ora, per provare a risolvere questo annoso problema, il Comune di Ovada ha affidato all'impresa cittadina il compito di provare a sistemare la rotonda, in modo che possa finalmente essere utilizzata per il suo reale scopo.