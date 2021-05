Croce Verde: al via il corso per diventare militi

OVADA - Partirà il prossimo 15 maggio l’edizione 2021 del corso per diventare volontari soccorritori della Croce Verde Ovadese. Si tratta della prima iniziativa di questo tipo post pandemia. Nel 2020 infatti si decise di soprassedere in un momento davvero complicato per tutti. Quest'anno, invece, il direttivo ha deciso di limitare il numero dei candidati a 30 per poter assicurare il rispetto delle norme di sicurezza ancora necessarie. Le lezioni si terranno nel salone interno messo a disposizione dai padri Scolopi. Alle ore di teoria divise in lezioni due volte alla settimana seguirà una parte pratica di tirocinio protetto sui mezzi di soccorso.

Le iscrizioni sono ancora aperte. L'appello è rivolto soprattutto ai giovani, già maggiorenni, dell'Ovadese. Sulla pagina Facebook dell’ente è possibile reperire tutte le notizie. In alternativa è possibile contattare lo 0143.80.520. «L’emergenza - chiariscono dall’associazione - è solo una parte dei compiti del volontario. L’impegno maggiore ad oggi viene profuso per assicurare trasferimenti di pazienti e cittadini ovadesi in altre strutture sanitarie della provincia per esami o prestazioni specialistiche. Ecco perché tutti all’interno del gruppo possono trovare una loro dimensione. Il ricambio generazionale è diventato un’esigenza non più rinviabile».

Nel frattempo domenica scorsa è arrivato il taglio del nastro di un nuovo mezzo. Si tratta di un veicolo attrezzato per il trasporto di pazienti costretti sulla sedia a rotelle e con ridotta mobilità. L’ente ha completato l’acquisto utilizzando i proventi delle donazioni effettuate dagli ovadesi con il 5X1000. Una cerimonia sobria ma sentita, organizzata nel rispetto delle attuali norme, in una pausa ricavata tra le tanti attività portate avanti dalla squadra in servizio nello scorso fine settimana. Fra dieci giorni, invece, il prossimo 16 maggio, si terrà l’assemblea generale per l’approvazione del bilancio. Il passo successivo sarà il rinnovo del direttivo tuttora in carica.