Ovada e Valenza, finale con vittoria

ALESSANDRIA - Manca solo la sfida primato in serie C femminile tra Nuova Elva Occimiano e Play Asti, che si sarebbe dovuta disputare sabato. E la data non è stata ancora fissata, perché ci sono casi di covid nella formazione astigiana, che hanno obbligato a rinviare anche la prima gara di Coppa Italia di D, al PalaGavi, con Volley Pirates. Il resto della classifica del girone è definito. Le monferrine hanno avuto la possibilità di conquistare il pass alle sfide per la B2 nel recupero a Ovada, contro Cantine Rasore: sarebbe bastato anche solo un punto, e, invece, le ragazze di Domenico Patrone hanno vinto 3/1, in rimonta, dopo aver ceduto il primo set 17/25, 25/15, 25/13, 25/20.

Per le ovadesi il bis, al tiebreak, in casa di Alessandria Volley, una maratona, 11/15 al quinto, dopo un'altalena di vantaggi, 31/29, 20/25, 18/25, 28/26. I cinque punti in due gare permettono a Cantine Rasore di chiudere a quota 15, quarto posto e bilancio più che positivo.

Un successo anche per Zs Ch Valenza sul campo di Mokaor Vercelli, terza forza del torneo, che vincendo avrebbe potuto ancora dire la sua nella corsa al primato. Invece le valenzane fanno bottino pieno, 3/1, 23/25, 14/25, 25/18, 15/25.

In C maschile chiude con una sconfitta netta Plastipol Ovada: 3/0 per Laica Arona, 25/22, 25/15 25/15, che agganciano gli ovadesi all'ultimo posto.

COPPA IN SALITA

In Coppa Italia di serie D giocano solo le due formazioni maschili, nel girone 1, entrambe sconfitte: La Bollente Makhymo Acqui 1/3 contro Stamperia Alicese Santhià, 23/25, 25/19, 21/25 17/25, identico passivo, in trasferta, per Alessandria Volley, a San Mauro, contro Sant'Anna, avvio positivo, 18/25, poi i padroni di casa in cattedra, 25/13, 27/25, 25/19.