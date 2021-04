I conti del 2020 all'esame del consiglio

OVADA - È possibile che gli strascichi delle recenti polemiche generate dall’inchiesta sull’Ipab Lercaro riaffiorino. Ma si parlerà solo di conti nella seduta del consiglio comunale in programma a Ovada domani sera. Dalle 21.00, sulla piattaforma Gotomeeting, si discuterà del rendiconto per l’anno 2020. Il documento di contabilità è da tempo indicato da “Ovada viva”, principale gruppo di opposizione come il sunto dell’attività dell’amministrazione. Ci si attende quindi, dopo le schermaglie dei mesi scorsi, un’opposizione più forte da parte della minoranza. A seguire saranno varate le prime variazioni al bilancio di previsione 2021 - 2023 votato a inizio marzo. I chiusura di serata sarà discusso l’ordine del giorno sulla richiesta di conferimento della cittadinanza italiana a Patrik Zaki. Nella giornata di domani saranno disponibili sulla home page del sito istituzionale del Comune di Ovada le coordinate con le quali i cittadini potranno assistere.