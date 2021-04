A26: a fuoco un autoarticolato fra Ovada e Predosa-Bettole

OVADA - È rimasto chiuso per qualche minuto il tratto dell'A26 che dalla diramazione "Predosa-Bettole" conduce a Ovada e alla vicina Liguria. Nel primo pomeriggio, infatti, Autostrade per l'Italia ha, di fatto, interdetto il passaggio dei mezzi a causa di un veicolo in fiamme in direzione Genova, all'altezza del chilometro 37.

Sul posto sono immediatamente intervenuti tutti i mezzi di soccorso. Durante le operazioni di spegnimento del semirimorchio di un autoarticolato, si è formata una coda di cinque chilometri, già in fase di deflusso, visto che è stato concesso temporaneamente ai veicoli il passaggio in corsia di emergenza.