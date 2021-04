Rebora: borse di studio per gli allievi più meritevoli

OVADA - Saranno assegnate agli allievi più meritevoli le borse di studio concesse dalla Civica Scuola di Musica "Rebora" di Ovada che, anche negli ultimi, difficili, mesi, ha proseguito la sua attività formativa. Le somme necessarie per questa operazione sono state messe generosamente a disposizione dal Rotary Club di Ovada del Centenario in memoria di Fred Ferrari, dal Lions Club di Ovada in memoria di Osvaldo Palli. É inoltre intervenuto un privato cittadino, il Signor Angelo Valsecchi, appassionato sostenitore delle attività della Scuola Civica.

Considerata anche l’attuale situazione socio-economica, l’edizione 2021 è strutturata con otto premi del valore di trecento euro ciascuno, dedicati a tutti gli strumenti e a due fasce d’età. Sono previsti quindi quattro vincitori tra i più giovani (otto - quattordici anni) e altrettanti tra gli allievi più maturi (quindici - diciannove). Le audizioni si terranno - verso la fine del mese di maggio - con l’ausilio di una giuria di tre musicisti esterni alla Scuola Rebora nominati dalla Direzione Artistica.

I lavori avverranno seguendo scrupolosamente le norme di sicurezza previste ma se le condizioni pandemiche non dovessero consentirne lo svolgimento i premi verranno assegnati sulla base del percorso di studi dei ragazzi. Nei mesi scorsi le attività sono alternate le attività in presenza a quelle online, con le iscrizioni che si sono mantenute sostanzialmente sui livelli pre Covid. Nel frattempo la Rebora si è dotata di tutto il materiale necessario per la registrazione audio e video.

La strumentazione, di livello professionale, consentirà di dare luogo alle esibizioni di fine anno anche in caso di restrizioni e, per il futuro, garantirà la possibilità di produrre video nei quali gli allievi potranno esprimersi anche attraverso il web. Tra le novità in programma per l’anno venturo si segnala la nascita di una sezione dedicata all’alto perfezionamento musicale che coinvolgerà allievi e docenti provenienti dall’Italia e dall’estero.