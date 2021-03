Raise your voce, luci sul primo talent ovadese

OVADA - È tutto pronto per “Raise your voice”, la prima edizione del talent tutto ovadese. L’appuntamento è per questa sera, dalle 21.00, sulle piattarfome Facebook, Youtube e Twitch di Evivi Mas, la società che ha curato l’organizzazione dell’evento.

Ambizione e qualità

Una battaglia serrata tra giovani musicisti. L’occasione per andare alla scoperta di diversi generi musicali, dal pop al rock alla trap a pochi giorni da un Festival di Sanremo che ha forse fatto segnare un’inversione di tendenza rispetto al recente passato. A fare da giudici professionisti del mondo della musica come Roberto Tiranti, Nicola Bruno e Marcello Crocco. «Durante le audizioni - spiega Lorenzo Crocco, membro del comitato organizzatore - siamo rimasti molto colpiti sia io che i miei colleghi dalla preparazione dei ragazzi e dalla qualità dei pezzi rigorosamente scritti da loro. I temi affrontati spaziano dal sociale a stralci di vita vissuta che in qualche modo li hanno segnati. Nessuno di loro è stato banale nell'esposizione dei propri argomenti. Ci siamo trovati di fronte ragazzi che già si erano esibiti ma anche molti debuttanti con molto da dire e di livello». Tra gli ovadesi in gara Filippo Zimarra, Luca Arossa in arte Lyuca, Noena, Gaia, Zoe Gastaldo. Con loro una serie di asprianti artisti da tutto il nord ovest.

Un’organizzazione imponente e capillare quella che ha portato alla realizzazione del talent. «Ci tengo a ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno dato una mano - conclude Crocco - e Mirco Bottero e Irene Bellia (di Servizi Sportivi ndr) per il lavoro di logistica che hanno fatto. Da organizzatore un punto molto importante. Le norme di sicurezza e prevenzione dal contagio sono state attuate con grande attenzione».