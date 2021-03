Capriolo ferito, intervento dei vigili del fuoco in via Molare

OVADA - È stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per liberare un capriolo, rimasto intrappolato e lievemente ferito lungo la strada provinciale 456 del Turchino, nella zona di via Molare. Nel giro di pochi minuti la squadra intervenuta sul posto è riuscita a salvare l'animale. L'episodio non ha avuto particolari ripercussioni sul traffico stradale.