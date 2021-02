Piazza Garibaldi, via libera al progetto esecutivo

OVADA - L'accelerata già annunciata nella partita per la riqualificazione di piazza Garibaldi è arrivata nei giorni scorsi con l'approvazione del progetto esecutivo. Un investimento complessivo da 425 mila euro che sarà sostenuto in parte con risorse del comune di Ovada alle quali si aggiungono, come noto, 150 mila euro in arrivo dalla Regione e concessi tramite il bando per la riqualificazione delle aree mercatali. E proprio a una ridefinizione degli spazi per gli operatori e i parcheggi guarda il disegno che punta a creare un'area più adeguata all'installazione di dehors e alla fruizione degli spazi pubblici. A completare la sostituzione dell'antiestetico asfalto con porfido e luserna. L'obiettivo è quello di far partire i lavori nei prossimi mesi.