"Calasanzio": nuove donazioni per progetti in Africa e Asia

OVADA - «Grazie ai benefattori è stato possibile supportare le missioni nelle Filippine e quella di Daloa con il lebbrosario ammesso». Padre Ugo Barani, riferimento per la comunità degli Scolopi di Ovada parla delle realtà sostenute attraverso Setem (acronimo di Servizio Terzo Mondo, ndr), il gruppo creato nel 1992 per lavorare a progetti educativi, scolastici e formativi in Africa, Asia e America Latina. Nel 2020 il gruppo Calasanzio che opera all’interno dei Padri Scolopi, ha contribuito con 2.190 euro.

«Un risultato importante se si considera che la pandemia ha di fatto reso impossibile le cene di finanziamento che il gruppo Calasanzio ha sempre organizzato». Le risorse raccolte provengono dalle donazioni tramite il conto corrente postale (24941767 intestato a Setem Provincia Ligure), il conto corrente presso Unicredit (IT 94 B 02008 48423 B0000 40698460) con medesima intestazione e da quanto versato tramite il 5X1000 indicando sui moduli CUD 730 il numero fiscale 90015510069.